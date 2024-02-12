Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları 44 yaşında: İyi ki doğdun

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını her cuma yeni bölümüyle ekranlara gelmeye devam ediyor.



Dizide Seyran ile Suna'nın babası, nevi şahsına münhasır karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Kazım Şanlı karakterine hayat veren Diren Polatoğulları, 12 Şubat'ta 44 yaşına bastı.

"İYİ Kİ DOĞDUN" Ünlü ismin doğum gününü; dizinin Şefika'sı Hülya Duyar ve yönetmeni Burcu Alptekin sosyal medya üzerinden kutladı. Alptekin Kazım Ağa'nın fotoğrafıyla setten paylaştığı kareye "İyi ki doğdun" notunu düştü. "SENİ ÇOK SEVİYORUM" Yalı Çapkını'nda Şefika karakterine hayat veren Hülya Duyar ise Polatoğulları'na "İyi yaşlar muhteşem insan , seni çok seviyorum" diye seslendi. YALI ÇAPKINI 58. BÖLÜM FRAGMANI YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 9 Şubat Cuma akşamı 57. bölümüyle ekranlara gelen Yalı Çapkını son bölüme; Serter'in dönüşüyle ortalığın karışması ve Pelin'in erken doğum yapması damga vurdu. İşte Yalı Çapkını'nda yaşananlar...