Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları 44 yaşında: İyi ki doğdun

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları 44 yaşına bastı. Ünlü ismin doğum gününü rol arkadaşı ve dizinin yönetmeni sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı.

Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları 44 yaşında: İyi ki doğdun

Başrollerini Afra SaraçoğluMert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı her cuma yeni bölümüyle ekranlara gelmeye devam ediyor.

Dizide Seyran ile Suna'nın babası, nevi şahsına münhasır karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Kazım Şanlı karakterine hayat veren Diren Polatoğulları, 12 Şubat'ta 44 yaşına bastı.

Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları 44 yaşında: İyi ki doğdun - 1

"İYİ Kİ DOĞDUN"

Ünlü ismin doğum gününü; dizinin Şefika'sı Hülya Duyar ve yönetmeni Burcu Alptekin üzerinden kutladı. Alptekin Kazım Ağa'nın fotoğrafıyla setten paylaştığı kareye "İyi ki doğdun" notunu düştü.

Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları 44 yaşında: İyi ki doğdun - 2

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Yalı Çapkını'nda Şefika karakterine hayat veren Hülya Duyar ise Polatoğulları'na "İyi yaşlar muhteşem insan , seni çok seviyorum" diye seslendi.

YALI ÇAPKINI 58. BÖLÜM FRAGMANI

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