Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ ile eski eşi Çağla Şıkel bir arada

7 yıllık evliliklerinin ardından boşanan Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ ile eski eşi Çağla Şıkel çocukları Kuzey'in doğum günü için bir araya geldi. İkili birlikte çekilen karelerini de sosyal medyadan yayınladı.

Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ ile eski eşi Çağla Şıkel bir arada

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Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, ile eski eşi model Çağla Şıkel bir araya geldi.

7 yıl aynı yastığa baş koyan ikili büyük oğulları Kuzey'in doğum günü için buluştu. Şıkel, Altuğ'la verdiği pozu sosyal medyada yayınladı. İkilinin birlikte yer aldığı kare kısa sürede sosyal medyayı salladı.

İkili 2008 yılında evlenmiş ve 2015'te ise ayrılık kararı alarak evliliklerini noktalamıştı.

Altuğ'un Orhan karakteriyle rol aldı Yalı Çapkını dizisi reytinglerde zirvede yer alıyor.

Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ ile eski eşi Çağla Şıkel bir arada - 1

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