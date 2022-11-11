 Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'dan kimsesiz çocuklar için bağış - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'dan kimsesiz çocuklar için bağış

Şu sıralar reytinglere damga vuran Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakteriyle ekranlarda boy gösteren Emre Altuğ, kıyafetlerini satışa çıkardı. Altuğ, geliri kimsesiz çocuklar için bağışlayacak.

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'dan kimsesiz çocuklar için bağış

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ ile eski eşi Çağla Şıkel bir arada

Yalı Çapkını’nın Orhan’ı Emre Altuğ ile eski eşi Çağla Şıkel bir arada

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun keşfedilme hikayesi

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun keşfedilme hikayesi

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ kimsesiz çocukların yüzlerini güldürmeyi hedefliyor.

Altuğ, kullanmadığı kıyafetlerini popüler bir 2. el satış uygulamasında satışa çıkardı. Altuğ, kıyafetlerinden elde ettiği geliri kimsesiz çocuklar için bağışlayacağını açıkladı.

Altuğ 2008-2015 yılları arasında model Çağla Şıkel ile evli kalmış ve Kuzey ile Uzay adını verdikleri iki erkek çocukları dünyaya gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde Şıkel ile Altuğ çocuklarının doğum günü için bir araya gelmiş, ikilinin birlikte fotoğrafı sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'dan kimsesiz çocuklar için bağış - 1

YALI ÇAPKINI 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...