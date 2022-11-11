Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'dan kimsesiz çocuklar için bağış

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ kimsesiz çocukların yüzlerini güldürmeyi hedefliyor.



Altuğ, kullanmadığı kıyafetlerini popüler bir 2. el satış uygulamasında satışa çıkardı. Altuğ, kıyafetlerinden elde ettiği geliri kimsesiz çocuklar için bağışlayacağını açıkladı.



Altuğ 2008-2015 yılları arasında model Çağla Şıkel ile evli kalmış ve Kuzey ile Uzay adını verdikleri iki erkek çocukları dünyaya gelmişti.



Geçtiğimiz günlerde Şıkel ile Altuğ çocuklarının doğum günü için bir araya gelmiş, ikilinin birlikte fotoğrafı sosyal medyada çok konuşulmuştu.



YALI ÇAPKINI 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI