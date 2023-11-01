Yalı Çapkını'nın Şanlı kardeşlerinden sette Taro Emir Tekin'e poz

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'na ikinci sezonda katılan Taro Emir Tekin, dizide "Kaya" karakterine hayat veriyor.

Sette bol bol fotoğraf çeken ve bu kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Taro Emir Tekin, bu pozlara bir yenisini ekledi.