Yalı Çapkını'nın Şanlı kardeşlerinden sette Taro Emir Tekin'e poz

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran ve Suna kardeşleri canlandıran Afra Saraçoğlu ile Beril Pozam, rol arkadaşları Taro Emir Tekin'e poz verdi. Dizinin Kaya'sı Tekin, bu kareleri takipçileriyle paylaştı.

Yalı Çapkını'nın Şanlı kardeşlerinden sette Taro Emir Tekin'e poz

Başrollerini , Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı 'na ikinci sezonda katılan Taro Emir Tekin, dizide "Kaya" karakterine hayat veriyor.

Sette bol bol fotoğraf çeken ve bu kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Taro Emir Tekin, bu pozlara bir yenisini ekledi.

Yalı Çapkını'nın Şanlı kardeşlerinden sette Taro Emir Tekin'e poz - 1

Dizinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile Suna'sı Beril Pozam'ı fotoğraflayan Tekin, yalıda çektiği kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncuların set pozları büyük ilgi gördü.

Taro Emir Tekin'in objektifinden Yalı Çapkını yıldızları

Taro Emir Tekin'in objektifinden Yalı Çapkını yıldızları

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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, 27 Ekim Cuma akşamı 43. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye Ferit'in bebek mutluluğu ile Seyran'ın Ferit-Sultan gerçeğini öğrenmesi damga vurdu. İşte Yalı Çapkını'nın son bölümünde yaşananlar...

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