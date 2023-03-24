Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu’ndan iftar paylaşımı

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide Seyran karakterine hayat veren Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.



Oyuncu, 10 yıl önceki paylaşımını yayınlayarak takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı. 2013 yılından bir fotoğrafını yeniden paylaşan Saraçoğlu, Yalı Çapkını'ndan bir karesini "İftarda ben" notuyla yayınlandı.