"Yalı Çapkını"nın "Seyran"ı Afra Saraçoğlu'ndan set paylaşımı

"ÇOK GEZMEYİ, OKUMAYI SEVİYORUM"



Öte yandan geçtiğimiz hafta Harper's Bazaar dergisinin kapak yıldızı olan Afra Saraçoğlu, kariyeri ve özel hayatı hakkında konuşmuştu.



Ünlü isim, “İşim gereği çok okumayı ve çok gezmeyi seviyorum. Maalesef yoğunluğumdan dolayı şu sıralar gezmeye vakit ayıramasam da yeni insanlar tanımaya ve onların hikayelerini dinlemeye bayılıyorum. Karakterlere ruh verirken, bu süreçten besleniyorum. İşin büyüleyici tarafı benim için bu" demişti.

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