Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set pozları

Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ile başrolleri paylaşan Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.



Zaman zaman Yalı Çapkını setinden kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, bu fotoğraflara yenilerini ekledi.



Yalı Çapkını 92. bölümün kamera arkası görüntülerini yayınlayan Saraçoğlu, rol arkadaşları Gözde Kansu, Diren Polatoğulları ve Beril Pozam ile pozlarını paylaştı.



Dizinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu, hastanede çekilen fotoğraflara "Acı, ağlamak, hastane, dram, daha ne kadar" notunu düştü.