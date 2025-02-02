Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan set pozları
Her cuma akşamı Star TV'de izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, 92. bölümün kamera arkası fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ile başrolleri paylaşan Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Zaman zaman Yalı Çapkını setinden kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, bu fotoğraflara yenilerini ekledi.
Yalı Çapkını 92. bölümün kamera arkası görüntülerini yayınlayan Saraçoğlu, rol arkadaşları Gözde Kansu, Diren Polatoğulları ve Beril Pozam ile pozlarını paylaştı.
Dizinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu, hastanede çekilen fotoğraflara "Acı, ağlamak, hastane, dram, daha ne kadar" notunu düştü.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yalı Çapkını son bölümde; Abidin ve Karam'ın yalıyı hedef almasıyla vurulan Suna, Ferit ve Seyran'dan Suna'nın durumunun kritik olması dikkat çekmişti.
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Ancak Yalı Çapkını 93. bölüm fragmanında Suna'nın hayatta olduğu ortaya çıktı.
YALI ÇAPKINI 93. BÖLÜM FRAGMANI
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