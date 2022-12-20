Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam anneannesi için harekete geçti

Star TV'nin reytig rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Suna karakterine hayat veren Beril Pozam, annneannesi için kan ihtiyacı olduğunu duyurmuş ve takipçilerinden yardım istemişti. Aradıkları kanı bulduklarını duyuran Pozam, hem hayranlarına teşekkür etti hem de anneannesiyle fotoğrafını paylaştı.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam anneannesi için harekete geçti

İlişkili

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan sonbahar pozları

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan sonbahar pozları

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın sevgilisi de oyuncu çıktı!

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'ın sevgilisi de oyuncu çıktı!

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek oluşturulan dizisi, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nda Seyran'ın ablası Suna'ya hayat veren Beril Pozam, sosyal medya hesabından anneannesi için çağrıda bulundu.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam anneannesi için harekete geçti - 1

YARDIM İSTEDİ

Anneannesinin tedavisi için kan ihtiyacı olduğunu belirten Pozam, "Bunu paylaşan ve kan bağışı yapabilen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi. Ünlü oyuncunun bu mesajını dizideki birçok rol arkadaşı da kendi hesaplarından yayınladı.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM, VAR OLUN"

Birkaç saat sonra yeni bir paylaşım yapan Beril Pozam, "Sevgili dostlar, anneannem için acil kan ihtiyacımız sağlandı. Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten her biriniz iyi ki varsınız. Arayan, soran, yardım eden herkese minnettarım. İnsanın böyle zamanlarda yalnız olmadığını hissetmesi kadar önemli bir şey yok. Bundan sonra süreç o günkü kan ihtiyacına göre değişecek. Tekrar çok teşekkür ederim. Ailem ne kadar kocamanmış sayenizde bir kere daha anladım. Var olun" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu sonrasında da anneannesiyle pozunu nazar boncuğu ve kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...