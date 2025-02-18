Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam: Ersin ile aynı sette olduğumuza şükrediyoruz
Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkını'nda rol alan Beril Pozam ile Ersin Arıcı, 2024 yılının Ağustos ayında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten Beril Pozam, eşi ve evliliğiyle alakalı konuştu.
Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın ablası Suna karakterini canlandıran Beril Pozam ile Ferit'in sağ kolu Abidin'e hayat veren Ersin Arıcı, 20 Ağustos 2024 tarihinde nikah masasına oturmuştu.
SETTE BAŞLAYAN AŞK EVLİLİKLE TAÇLANDI
Aşkları dizi setinde başlayan ve sade bir törenle dünyaevine giren ünlü çifti, Yalı Çapkını ekibi de mutlu günlerinde yalnız bırakmamıştı.
Mutlu evliliklerini gözlerden uzak sürdüren ünlü çiftten Beril Pozam, önceki akşam objektiflere yansıdı. Yalı Çapkını'nda babası Kazım'a hayat veren Diren Polatoğulları ile görüntülenen ünlü oyuncu, evliliği ile alakalı konuştu.
"HEM EVDE HEM SETTE BİRBİRİMİZE DOYUYORUZ"
2. Sayfa'nın haberine göre; Beril Pozam, "Güzel geçiyor, iyi geçiyor" dedi ve ekledi:
"Aynı işte olduğumuz için sette de bir arada olduğumuza şükrediyoruz. Başka işlerde olsak belki bu kadar görüşemeyeceğiz programlarımızdan ötürü. Şimdi hem evde hem sette birbirimize doyuyoruz."
"Ersin Arıcı'nın sevmediğiniz bir huyu var mı?" sorusuna da yanıt veren Beril Pozam, "Yok olmadı, çok şükür. Ersin süper bir insan" dedi.
"SET ORTAMI EVLE AYNI"
Ünlü çiftin rol arkadaşları Diren Polatoğulları da "Bizim set ortamı evle aynı. Öyle bir şey olsa zaten görürdü" sözleriyle noktayı koydu.
"ZAMANLA BİRBİRİMİZİ SEVDİK"
Öte yandan ünlü çift, aylar önce aşklarıyla ilgili "Bizim şansımız, rol aldığımız ortak bir iş sayesinde birbirimizle tanışabilmiş olmak. Herkeste nasıl başlıyorsa öyle başladı aslında. Tanıştık, vakit geçirdik ve zamanla birbirimizi sevdik" ifadelerini kullanmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Beril Pozam
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin
- Yalı Çapkını