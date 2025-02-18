Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam: Ersin ile aynı sette olduğumuza şükrediyoruz

SETTE BAŞLAYAN AŞK EVLİLİKLE TAÇLANDI Aşkları dizi setinde başlayan ve sade bir törenle dünyaevine giren ünlü çifti, Yalı Çapkını ekibi de mutlu günlerinde yalnız bırakmamıştı.

"Aynı işte olduğumuz için sette de bir arada olduğumuza şükrediyoruz. Başka işlerde olsak belki bu kadar görüşemeyeceğiz programlarımızdan ötürü. Şimdi hem evde hem sette birbirimize doyuyoruz."

"Ersin Arıcı'nın sevmediğiniz bir huyu var mı?" sorusuna da yanıt veren Beril Pozam, "Yok olmadı, çok şükür. Ersin süper bir insan" dedi.



"SET ORTAMI EVLE AYNI"

Ünlü çiftin rol arkadaşları Diren Polatoğulları da "Bizim set ortamı evle aynı. Öyle bir şey olsa zaten görürdü" sözleriyle noktayı koydu.