Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan doğum günü paylaşımı

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran'ın ablası Suna karakterine hayat veren Beril Pozam, 20 Kasım'da 28 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan doğum günü paylaşımı

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı , cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Hem hikayesi hem oyuncu kadrosuyla çok beğenilen Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam, hesabından 28. yaşına özel yeni bir paylaşım yaptı ve sevenlerine teşekkür etti.

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan doğum günü paylaşımı - 1

"SEVMEK, SEVİLMEK EN GÜZEL ŞEY"

Oyuncu, paylaşımına; "İlk fotoğrafı paylaşmak için bundan daha doğru bir gün olamazdı. Yüzümde aynen böyle çiçekler açmasına vesile olan herkese minnettarım. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim, bizi seviyorum, iyi ki varız, iyi ki doğduk... Sevmek sevilmek aile gibi hatta gibisinden fazla hissetmek en güzel şey bu vesileyle de son fotoğraf da benden size gelsin" notunu düştü.

5 MADDEDE YALI ÇAPKINI'NIN SUNA'SI

Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan doğum günü paylaşımı - 2

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Star TV'de cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisi, 17 Kasım Cuma akşamı 46. bölümüyle  ekranlara geldi. Diziye; Pelin'in hamileliği sebebiyle Ferit'in giderek köşeye sıkışması ve etrafında dönen oyunları anlamaya çalışan Seyran'ın çaresizliği damga vurdu. İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölümde yaşananlar...

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