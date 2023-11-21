Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam'dan doğum günü paylaşımı

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Hem hikayesi hem oyuncu kadrosuyla çok beğenilen Yalı Çapkını'nın Suna'sı Beril Pozam, sosyal medya hesabından 28. yaşına özel yeni bir paylaşım yaptı ve sevenlerine teşekkür etti.
"SEVMEK, SEVİLMEK EN GÜZEL ŞEY"
Oyuncu, paylaşımına; "İlk fotoğrafı paylaşmak için bundan daha doğru bir gün olamazdı. Yüzümde aynen böyle çiçekler açmasına vesile olan herkese minnettarım. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim, bizi seviyorum, iyi ki varız, iyi ki doğduk... Sevmek sevilmek aile gibi hatta gibisinden fazla hissetmek en güzel şey bu vesileyle de son fotoğraf da benden size gelsin" notunu düştü.
5 MADDEDE YALI ÇAPKINI'NIN SUNA'SI
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Star TV'de cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisi, 17 Kasım Cuma akşamı 46. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye; Pelin'in hamileliği sebebiyle Ferit'in giderek köşeye sıkışması ve etrafında dönen oyunları anlamaya çalışan Seyran'ın çaresizliği damga vurdu. İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölümde yaşananlar...
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