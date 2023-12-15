Yalı Çapkını'nın yıldızı Buse Buçe Kahraman "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde

Star TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizide Pelin karakterini canlandıran Buse Buçe Kahraman "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde rol alıyor.

Cem Karaca’nın hayatını sinemaya taşımaya hazırlanan Cem Karaca’nın Gözyaşları filmiyle ilgili konuşan Kahraman “Biyografi filmleri, içerisinde yer almak istediğim bir türdü. Bu kadar değerli ve ikonik bir sanatçının hayatı olması ister istemez bana hem Buçe olarak hem de oynadığım karakter açısından birçok sorumluluk yükledi” dedi.