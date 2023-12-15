Yalı Çapkını'nın yıldızı Buse Buçe Kahraman "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde

Star TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizide Pelin karakterini canlandıran Buse Buçe Kahraman "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde rol alıyor.
Cem Karaca’nın hayatını sinemaya taşımaya hazırlanan Cem Karaca’nın Gözyaşları filmiyle ilgili konuşan Kahraman “Biyografi filmleri, içerisinde yer almak istediğim bir türdü. Bu kadar değerli ve ikonik bir sanatçının hayatı olması ister istemez bana hem Buçe olarak hem de oynadığım karakter açısından birçok sorumluluk yükledi” dedi.
ROLÜ HEMEN KABUL ETTİ
Teklifi aldığı anda senaryonun içine çekildiğini ifade eden Buçe Buse Kahraman, rolü hemen kabul ettiğini söyledi.
Cem Karaca’nın hayatıyla ilgili bildiklerinin ötesine geçerek derinlikli bir araştırma yaptığını ve karakterini en iyi şekilde canlandırmak için büyük çaba sarf ettiğini ifade eden Kahraman, "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin izleyicileri etkileyecek bir yapım olduğunu sözlerine ekledi.
Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman, Melisa Döngel, Kubilay Tunçer gibi oyuncuların rol aldığı filmin danışmanlığını ise Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca yapıyor.
Yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun yaptığı filmde Cem Karaca'ya İsmail Hacıoğlu hayat verecek.
YALI ÇAPKINI'NDA NELER OLACAK?
Star TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Yalı Çapkını, 8 Aralık'ta 49. bölümüyle ekranlara geldi. Diziye; kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Seyran'ın Ferit'e söyledikleri damga vurdu. Yalı Çapkını, yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün detayları...
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