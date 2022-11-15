 Yalı Çapkını'nın YouTube kanalı sekiz haftada 1 milyon aboneye ulaştı - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

Yalı Çapkını'nın YouTube kanalı sekiz haftada 1 milyon aboneye ulaştı

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, her cuma akşamı Star’da ekrana gelen ve birinciliği elden bırakmayan 'Yalı Çapkını' dizisinin YouTube kanalı, yalnızca sekiz haftada 1 milyon aboneye ulaştı.

Yalı Çapkını'nın YouTube kanalı sekiz haftada 1 milyon aboneye ulaştı

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Başrollerini , Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’u buluşturan '' dizisi YouTube’da da yoğun ilgi görüyor.

Her bölümü 10 milyonu aşan izlenme sayılarına ulaşan dizinin YouTube kanalının abone sayısı da sekiz haftada 1 milyonu aştı.

OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme aldığı dizide; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolleri paylaşıyor. 'Yalı Çapkını'nın kadrosunda;  Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor. 

'Yalı Çapkını' , yeni bölümüyle her cuma günü Star’da!

YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜM FRAGMANI

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