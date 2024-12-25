Yaprak Dökümü oyuncuları yıllar sonra bir arada
2006-2010 yılları arasında ekranlarda olan Yaprak Dökümü dizisinde "Fikret" karakterine hayat veren Bennu Yıldırımlar, dizideki rol arkadaşları Halil Ergün ve Güler Ökten ile bir araya geldi.
Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı "Fikret" karakteriyle tanınan Bennu Yıldırımlar, dizide "Ali Rıza"ya hayat veren Halil Ergün ve "Cevriye" karakterini canlandıran Güler Ökten ile buluştu.
Yıllar sonra gerçekleşen bu buluşmayı Bennu Yıldırımlar, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
2006-2010 yıllarından yayınlanan Yaprak Dökümü dizisi, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanmıştır.
Dizide; Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Hasan Küçükçetin, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bedia Ener ve Seda Demir gibi isimler rol aldı.
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