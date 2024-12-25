Yaprak Dökümü oyuncuları yıllar sonra bir arada

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı "Fikret" karakteriyle tanınan Bennu Yıldırımlar, dizide "Ali Rıza"ya hayat veren Halil Ergün ve "Cevriye" karakterini canlandıran Güler Ökten ile buluştu.

Yıllar sonra gerçekleşen bu buluşmayı Bennu Yıldırımlar, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.