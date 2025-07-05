Yaren Güldiken'den Burak Deniz'le aşk iddialarına yanıt

Son olarak Bir Gece Masalı adlı dizide rol alan Burak Deniz, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Bestemsu Özdemir ile birlikte olan Deniz'in aradığı aşkı bulduğu iddia edildi.

"6 KİŞİLİK BİR TATİLDİ"

Aşk haberleri sonrası Yaren Güldiken, sessizliğini bozdu. 2. Sayfa'nın haberine göre; bir davette görüntülenen ünlü oyuncu, Deniz ile aşk yaşadığı iddialarına nokta koydu.



Yaren Güldiken, "Burak Deniz ile ikimizin çıktığı bir tatil değil. Menajerimiz de oradaydı ve 6 kişilik bir tatildi. Daha da görürsünüz çünkü aynı menajerlik şirketiyle çalışıyoruz. Birbirimizin hayatına yeni girmedik, birlikte iş yaptık. Arkadaşız, aşk yok" dedi.