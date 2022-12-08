Yaşamını yitiren oyuncu Kirstie Alley'nin bedeni yakılacak

Kolon kanseri nedeniyle vefat eden Kirstie Alley'nin cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu. Kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan ünlü isim, üyesi olduğu Scientology Tarikatı tarafından düzenlenecek tören ile son yolculuğuna uğurlanacak. Dailymail’in haberine göre; Alley'nin cansız bedeninin yakılacağı belirtildi.



ÖLÜMÜNÜ ÇOCUKLARI DUYURDU

1970'lerde madde bağımlılığını yenmesine yardımcı olan Scientology Kilisesi'nde en üst seviye olan 'Thetan 8' unvanını alan Kirstie Alley'nin vefatını 1983-1997 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Parker Stevenson ile birlikteliğinden dünyaya gelen çocukları William True Stevenson ile Lillie Price Stevenson sosyal medyadan duyurdu.



True ve Lillie Parker'dan yapılan açıklamada, "İnanılmaz, şevkli ve sevgi dolu annemiz, daha yeni keşfedilen kanserle mücadelesinden sonra vefat etti" ifadeleri kullanılmıştı. Çocukları, "Ekranda olduğu kadar ikonik olduğu kadar, daha da harika bir anne ve büyükanneydi" diye yazdı.



Annelerinin tedavisi sırasında görev alan doktor ve hemşire ekibine gösterdikleri bakım için minnettar olduklarını da açıklayan kardeşler, “Annemizin yaşama sevinci ve tutkusu, çocukları, torunları ve birçok hayvanı, sonsuz yaratma sevinci bir yana, benzersizdi ve tıpkı onun gibi hayatı dolu dolu yaşamamız için bize ilham verdi” dedi.



"SENİ SEVİYORUM KIRSTIE"



Ünlü oyuncuya dünyaca başarı getiren 'Bak Şu Konuşana' dizisinden rol arkadaşı John Travolta sosyal medyadan, “Kirstie, sahip olduğum en özel ilişkilerden biriydi. Seni seviyorum Kirstie. Birbirimizi tekrar göreceğimizi biliyorum" mesajını yazdı.



Oyunculukta ilk çıkışını 1982'de Star Trek II: The Wrath of Khan'da Saavik'i canlandırarak yapan Alley, kariyeri boyunca Veronica's Closet , Fat Actress , Scream Queens ve Kirstie gibi televizyon programlarında yer aldı. Veronica's Closet'teki Veronica rolü, ünlü oyuncuya 1998'de Altın Küre adaylığı kazandırdı. Ünlü oyuncu, 1991'de 'Cheers'da canlandırdığı bar yöneticisi 'Rebecca Howe' rolüyle Emmy ödülü aldı.



TRUMP'I DESTEKLEMİŞTİ



Son birkaç yılda siyasi bağlantıları nedeniyle bazı tartışmalarla karşı karşıya kalan Alley, 2016 seçimleri sırasında Donald Trump'ı destekledi ve daha sonra "Artık iki adayı da desteklemediğini " söyledi. Ünlü isim, Hollywood'un ayrıştığı 2020 seçimleri öncesinde bir kez daha Trump'ı destekledi.