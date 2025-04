Yaşar İpek kardeşinin vefatından aylar sonra sahnede

"BİR DEĞİL BİNİM GİTTİ"

Öte yandan Yaşar İpek, kardeşinin vefatının ardından 80 gün sonra bir paylaşım yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sensiz 80 gün! Bir değil binim gitti. Dünyam, her şeyim kelimelere sığdıramadığım, Rabbime şükürler olsun senin gibi bir kardeş verdi, milyar kere geri gelsem Allah’tan seni isterim, doyamadım sana Işık'ım. Rabbim seni cennetiyle müjdelesin, Allah dostlarıyla beraber eylesin er geç buluşacağız özleminle hasretinle yaşamaya çalışacağım. Ağladığım için çok kızıyorsun biliyorum, elimde değil abim. Kavuşana kadar bunu da sen idare edeceksin. Şu an en sevdiğin yerdeyim (Kâbe) biliyorum sen de buradasın. Seni çok çok çok seviyorum abim... Canım, her şeyim."