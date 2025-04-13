Yaşar İpek kardeşinin vefatından aylar sonra sahnede
Ünlü şarkıcı Yaşar İpek ve Eylem İpek Şafak'ın kardeşi Işık İpek geçtiğimiz aralık ayında hayatını kaybetmişti. Kardeşinin kaybıyla sarsılan Yaşar İpek, 4 ay sonra sahneye çıktı.
Yaşar İpek ve Eylem İpek Şafak'ın kardeşi muhabir Işık İpek, aralık ayında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 42 yaşında hayata veda eden İpek, 26 Aralık'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Kardeş acısıyla zor günler geçiren Yaşar İpek, Işık İpek'in vefatının ardından 4 ay sonra sahneye çıktı. Konser öncesi muhabirlerle konuşan İpek, duygusal anlar yaşadı.
2. Sayfa'nın haberine göre; gözyaşlarını tutamayan Yaşar İpek, "Onun saatiyle çıkacağım sahneye. Ölümün bu kadar ensemizin üstünde olduğunu bilmiyorduk" dedi.
"BİR DEĞİL BİNİM GİTTİ"
Öte yandan Yaşar İpek, kardeşinin vefatının ardından 80 gün sonra bir paylaşım yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sensiz 80 gün! Bir değil binim gitti. Dünyam, her şeyim kelimelere sığdıramadığım, Rabbime şükürler olsun senin gibi bir kardeş verdi, milyar kere geri gelsem Allah’tan seni isterim, doyamadım sana Işık'ım. Rabbim seni cennetiyle müjdelesin, Allah dostlarıyla beraber eylesin er geç buluşacağız özleminle hasretinle yaşamaya çalışacağım. Ağladığım için çok kızıyorsun biliyorum, elimde değil abim. Kavuşana kadar bunu da sen idare edeceksin. Şu an en sevdiğin yerdeyim (Kâbe) biliyorum sen de buradasın. Seni çok çok çok seviyorum abim... Canım, her şeyim."
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Konser
- Sosyal Medya