Yasemin Allen'dan yeni pozlar: En güzel zamanlardı

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kızı Yasemin Kay Allen, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Bir süredir ABD'de tatilin tadını çıkaran Yasemin Allen , Malibu'da çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Siyah uzun elbisesiyle gün batımında poz veren ünlü isim, paylaşımına "En güzel zamanlardı, en güzel zamanlardı" notunu düştü. 36 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

"KELİMELERİMİ ÇOK DİKKATLİ SEÇMEYE ÇALIŞTIM"

Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Hayat Devam Ediyor, Merhamet ve Şeref Meselesi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, aylar önce katıldığı Empati programında ünlü bir ismin çocuğu olmak hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Annemin isminin sorumluluğu vardı tabii ki. O yüzden kelimelerimi çok dikkatli seçmeye çalıştım hep. Annemin ismiyle sektöre girişim oldu. Kamera arkasını daha çok istiyordum."