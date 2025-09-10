Yasemin Allen'dan yeni tatil pozları

"ANNEMİN İSMİYLE SEKTÖRE GİRDİM"



Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Hayat Devam Ediyor, Merhamet ve Şeref Meselesi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, aylar önce katıldığı Empati programında ünlü bir ismin çocuğu olmak hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:



"Annemin isminin sorumluluğu vardı tabii ki. O yüzden kelimelerimi çok dikkatli seçmeye çalıştım hep. Annemin ismiyle sektöre girişim oldu. Kamera arkasını daha çok istiyordum."