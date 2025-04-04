Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya barıştı mı?

Yasemin Allen, geçtiğimiz aylarda gönlünü eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya'ya kaptırmıştı. Ayrılık kararı alan çift Amerika'da bir araya geldi.

Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya barıştı mı?

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kızı Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin birlikteliği uzun sürmemişti.

"Amerikalı Aynasız" ismiyle bilinen Erdal Kaya, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı.

Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya barıştı mı? - 1

Los Angeles'a giden 35 yaşındaki Allen'in fotoğrafını paylaşan Kaya, "Biraz kafa dağıtma zamanı" notunu düştü.

Bu paylaşımın ardından çiftin barıştığına dair iddialar ortaya atıldı.

Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya barıştı mı? - 2

Allen daha önce Kaya ile barıştığı yönündeki iddiaları şu sözlerle yalanlamıştı:

"Çok sevdiğim bir insan ama öyle bir şey söz konusu değil. Ona saygım sonsuz. Hayatımın sonuna kadar tanıyacağım bir insan. Sohbetimiz daim olsun isterim ama öyle bir şey söz konusu değil."

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