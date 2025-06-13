Oyuncu Yasemin Allen sezonu açtı

Öte yandan, Yasemin Allen'ın eski bir FBI çalışanı olan sevgilisi Erdal Kaya, oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsetmişti.

Kaya, Allen'in diziden bir karesini paylaşmış ve "Her açısı ile düzgün silah tutuşu budur işte! Silahı tutma tekniği, kolların pozisyonu, duruş tekniği jilet gibi! Eğitimi ve işini ciddiye alan birisi." yorumunda bulunmuştu.

