Oyuncu Yasemin Allen sezonu açtı
Ünlü oyuncu Yasemin Allen sosyal medyada bikinili pozunu paylaştı.
Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kızı Yasemin Kay Allen sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. 35 yaşındaki oyuncu, sezonu açtığını duyurdu.
Arka Sokaklar'da komiser Gökçe Kurt karakterine hayat veren yıldız, bikinili pozunu paylaştı. Göcek'te tatil yapan oyuncu, gece denize girdi.
Öte yandan, Yasemin Allen'ın eski bir FBI çalışanı olan sevgilisi Erdal Kaya, oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsetmişti.
Kaya, Allen'in diziden bir karesini paylaşmış ve "Her açısı ile düzgün silah tutuşu budur işte! Silahı tutma tekniği, kolların pozisyonu, duruş tekniği jilet gibi! Eğitimi ve işini ciddiye alan birisi." yorumunda bulunmuştu.
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