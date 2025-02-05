Yasemin Sakallıoğlu hamile mi? İddialara yanıt verdi

Komedyen ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, hamilelik iddialarına sosyal medya hesabında yanıt verdi.

Yasemin Sakallıoğlu hamile mi? İddialara yanıt verdi

Oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan arasında yer alıyor. Zaman zaman komik videolarla takipçilerini güldüren Sakallıoğlu, bu kez hamile olduğu iddiasıyla gündeme geldi.

Kendisine gelen mesajı paylaşan Sakallıoğlu, "Arkadaşlar bakın size söz veriyorum eğer hamile kalırsam dakikasında size söyleyeceğim" dedi.

Yasemin Sakallıoğlu hamile mi? İddialara yanıt verdi - 1

Yasemin Sakallıoğlu,  2021 yılında Burak Yırtar ile dünyaevine girdi.

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