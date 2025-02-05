Yasemin Sakallıoğlu hamile mi? İddialara yanıt verdi

Oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Zaman zaman komik videolarla takipçilerini güldüren Sakallıoğlu, bu kez hamile olduğu iddiasıyla gündeme geldi.



Kendisine gelen mesajı paylaşan Sakallıoğlu, "Arkadaşlar bakın size söz veriyorum eğer hamile kalırsam dakikasında size söyleyeceğim" dedi.