Yasemin Sakallıoğlu: Koca bir ülkeyle aynı şeye ağlıyorum

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren deprem, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi. 10 ili etkileyen depremlerde can kaybı artarken arama kurtarma çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası aralarında Demet Özdemir, Murat Boz, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ali Biçim ve Yasemin Sakallıoğlu'nun da bulunduğu ünlü isimler, afet bölgesine AFAD ile koordineli şekilde yardım TIR'ı gönderdi.

Yardım çağrılarına devam ettiği Instagram hesabından duygu yüklü bir paylaşım yapan Yasemin Sakallıoğlu, "Yaşayın Allah aşkına. Ben dayanamıyorum" dedi.

"KAHROLUYORUM YEMİN EDERİM"



Sakallıoğlu, paylaşımında "İnsan elini sabunla yıkarken bile 'Acaba şu an hiç hijyenik bir alan bulabilmişler midir?' diye düşünüp utanır mı? Kendimi bilerek hayatımı zorlaştırırken buluyorum. Üşümeme rağmen üzerime kalın bir şey örtmüyorum. Sıcak su varken elimi sıcak suyla yıkamıyorum. Ne yediğimden bir şey anlıyorum ne içtiğimden. Gücüm herkesi kurtarmaya yetmedikçe öfkelenip, kendi hayatımı zorlaştırıyorum. Kendime devamlı 'güçlü dur' diyorum. Şimdi dur sonra kendini bırakırsın.Ve bu anlar çoğu zaman ağlama krizleriyle son buluyor. Sizi hissediyorum. Sizi düşünmediğim bir tek an yok. Karşımdakinin sorularına cevap verirken bile kafamın içinde size dua ediyorum. Kahroluyorum yemin ederim. Ve bu acıda yalnız olmadığımı biliyorum. Koca bir ülkeyle aynı şeye ağlıyorum. Sizi Allah için çok seviyorum.Ve yaşayın istiyorum. Yaşayın" ifadelerini kullandı.