Yasemin Şefkatli duyurdu: Oğlumuz ameliyat olacak

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz ocak ayında ilk çocuklarını kucağına aldı. İkiz oğulları olan ünlü çift, bebeklerden birine İbrahim Ayel, diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

Şimdilerde ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Yasemin Şefkatli'nin 1 yaşındaki oğulları gözündeki problem nedeni ile ameliyat olacak.

"GİTTİK KAN VERDİK" Hastaneye gidip tahlil yaptıran ünlü isim, gelişmeleri "Gittik kan verdik geldik. Bu hafta gözümüzden oluyoruz operasyonu" şeklinde duyurdu. Benzer bir sorun yaşayan takipçisine de yanıt veren Şefkatli, "Öncelikle her zaman doktor kontrolü şart, tabii ki göz masajı vs. denediğimiz şeyler dışında şu süreci sağlıkla bitirelim, bende kendi açımdan gözlemlerimi anlatırım merak etmeyin" dedi.

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