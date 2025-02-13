Yasemin Şefkatli, ikizleri ayırt etmenin püf noktasını açıkladı

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, Ocak 2024'te ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i kucağına almıştı.

Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabında yaptığı yeni paylaşımla gündeme geldi.

"Size güveniyorum" notuyla paylaşım yapan Şefkatli, takipçilerinden fotoğrafta ikizlerden hangisinin olduğunu bilmelerini istedi. Şefkatli, daha sonra Emir ile Ayel'i nasıl ayırt edebileceklerini anlattı.



Ünlü fenomen, anket sonucuyla ilgili gönderisine ''Anketin doğru cevabı Ayel'di. İpuçları veriyorum bir sonraki anket için lütfen beni üzmeyin. Ayel'in gözleri daha açık renk bir de Emir'in burnunda üstte mavi bir damar belirgin'' notunu düştü.