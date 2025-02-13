Yasemin Şefkatli, ikizleri ayırt etmenin püf noktasını açıkladı

2021 yılında dünyaevine giren şarkıcı İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin paylaşımları sık sık gündem oluyor. Şefkatli, yaptığı yeni paylaşımda merak edilen konuyu da ilk kez açıkladı.

Yasemin Şefkatli, ikizleri ayırt etmenin püf noktasını açıkladı

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, Ocak 2024'te ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i kucağına almıştı.

Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabında yaptığı yeni paylaşımla gündeme geldi.

Yasemin Şefkatli, ikizleri ayırt etmenin püf noktasını açıkladı - 1

"Size güveniyorum" notuyla paylaşım yapan Şefkatli, takipçilerinden fotoğrafta ikizlerden hangisinin olduğunu bilmelerini istedi.

Şefkatli, daha sonra Emir ile Ayel'i nasıl ayırt edebileceklerini anlattı.

Yasemin Şefkatli, ikizleri ayırt etmenin püf noktasını açıkladı - 2

Ünlü fenomen, anket sonucuyla ilgili gönderisine ''Anketin doğru cevabı Ayel'di. İpuçları veriyorum bir sonraki anket için lütfen beni üzmeyin. Ayel'in gözleri daha açık renk bir de Emir'in burnunda üstte mavi bir damar belirgin'' notunu düştü.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den aile pozu

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'den aile pozu

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