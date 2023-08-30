Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in ikizlerinin cinsiyeti belli oldu

İbrahim Tatlıses-Derya Tuna çiftinin oğulları İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz haftalarda 3 aylık hamile olduğunu ve ikiz bebek beklediklerini açıklamıştı.
AİLEMİZ BÜYÜYOR
Birkaç gün önce eşi İdo Tatlıses ile poz veren ve ikizlerinin ultrason fotoğrafını yayınlayan Yasemin Şefkatli, paylaşımına "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" notunu düşmüştü.
"İKİ ERKEK GELİYOR"
Heyecanları günden güne büyüyen çiftin, bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
İdo Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Eşi ile bir video çeken ünlü isim, "Az önce cinsiyeti söyledik. İki erkek bebek bekliyoruz. İki tane daha İdo geliyor başına" ifadelerini kullandı.
"YERLERDE SÜRÜNDÜĞÜM BİR ÜÇ AY GEÇTİ"
Öte yandan Yasemin Şefkatli, tüp bebek tedavisi gördüğü iddialarına açıklık getirmişti.
Serum alırken çektiği bir fotoğrafı paylaşan ünlü isim, "Zorlu geçen bir maratonun sonuna gelmiş gibiyim, umarım toparlıyorumdur. Ama gerçekten serumlarla beslendiğim, yerlerde süründüğüm bir üç ay geçti. Her şeye bin şükür tabii. Bir de yanlış bilinen ve çok mesaj aldığım bir konuya da cevap vermiş olayım; tüp bebek tedavisi görmedim. Bize de sürpriz oldu, her ne kadar aklımızda olsa da. Bu tedaviyi olsaydım sizinle sürecimi paylaşırdım, merak etmeyin. Hepinizi çok öpüyorum" demişti.
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