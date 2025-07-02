Yasemin Şefkatli Tatlıses: Ciddi baş dönmesi problemi yaşıyorum

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girdi. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2024 yılında ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i kucağına aldı.



İkiz oğullarını sosyal medya hesabında sık sık paylaşan Şefkatli sağlık durumuna dair açıklamada bulundu.



Şefkatli "2 aydır ciddi bir baş dönmesi problemi taşıyorum. Tüm tahlillerimi oldum, geçen sene olduğu gibi bu sene de nörolojiye göründüm. Herhalde diyorum problem, gece kesintisiz 2 saat bile uyuyamamak... Şimdi spora kesin dönüş yaptığımda zihnim açıldı gerçekten. Dinlenmeyi reddettiğimi fark ettim çünkü bazen Emir gece 10 dakikada bir uyanıyor ve ben her uyanışımda tekrar uyanır diye geri yatamıyorum." ifadelerini kullandı.