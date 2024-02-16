Yasemin Şefkatli'den doğum günü paylaşımı: Baba olarak girdiğin ilk yaşın

KALBİNDE SORUN ÇIKTI

İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu. Ancak bebeklerden İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğu ve operasyon geçirdiği ortaya çıkmıştı. Tedavi sonrası hastanede gözlem altında tutulan ve birkaç gün önce evine giden Ayel bebek ile ilgili Yasemin Şefkatli'den açıklama geldi.



"BEBİŞ ÇOK GÜÇLÜ"



"Yarın Ayel'in kontrolü var... Biraz size de bahsedeyim" diyen Şefkatli,

Aslında biz 21'inci haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk. Her hafta kontrolümüz vardı, bazen haftada iki. Çok fazla doktor Ayel'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon geçireceğini biliyorduk. Ben burada aslında iyi kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip, çözüme gitmeye odaklandık. Doğum sonrası operasyon duyulunca çok fazla dua aldık, o kadar güzel mesajlar geldi ki bana da güç oldu. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebiş çok güçlü, her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

