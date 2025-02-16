Yasemin Şefkatli'den eşi İdo Tatlıses'e: İyi ki doğdun yakışıklı baba

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Ocak 2024'te ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i kucağına alan çiftten İdo Tatlıses, 15 Şubat'ta 33 yaşına bastı. "İYİ Kİ VARSIN YOL ARKADAŞIM" Yasemin Şefkatli, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ünlü isim, İdo Tatlıses'e "Ben bu hayatın her anında en doğal akışında senin her halini her zaman çok seviyorum, çok da seveceğim. İyi ki doğdun yakışıklı baba, iyi ki varsın yol arkadaşım" diye seslendi.

"BENİ HİÇ ÜZMEDİN OĞLUM" İbrahim Tatlıses de oğlunun doğum gününü "İdom annen seni iyi ki doğurmuş sen benim bu hayattaki şansımsın. Beni hiç üzmedin evlat! Allah da seni, eşini ve evlatlarını hiç üzmesin. Doğum günün kutlu olsun oğlum" sözleriyle kutladı.

İKİZLERİ AYIRT ETMENİN PÜF NOKTASI Öte yandan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz hafta ikiz oğulları Emir ile Ayel'i nasıl ayırt edebileceklerini şıu sözlerle anlatmıştı: ''Anketin doğru cevabı Ayel'di. İpuçları veriyorum bir sonraki anket için lütfen beni üzmeyin. Ayel'in gözleri daha açık renk bir de Emir'in burnunda üstte mavi bir damar belirgin."