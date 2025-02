Yasemin Şefkatli'den eşi İdo Tatlıses'e: İyi ki doğdun yakışıklı baba

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Ocak 2024'te ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i kucağına alan çiftten İdo Tatlıses, 15 Şubat'ta 33 yaşına bastı.

"İYİ Kİ VARSIN YOL ARKADAŞIM"

Yasemin Şefkatli, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ünlü isim, İdo Tatlıses'e "Ben bu hayatın her anında en doğal akışında senin her halini her zaman çok seviyorum, çok da seveceğim. İyi ki doğdun yakışıklı baba, iyi ki varsın yol arkadaşım" diye seslendi.