Yasemin Şefkatli'den eşi İdo Tatlıses'e övgüler: Her yere yetişir

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, dün fıtık ameliyatı oldu.



Üşüttüğünü düşünerek hastaneye giden ve göbek fıtığı olduğunu öğrenen ünlü ismin operasyonu başarıyla tamamlandı.

