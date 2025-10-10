Yasemin Şefkatli'den eşi İdo Tatlıses'e övgüler: Her yere yetişir
Dün göbek fıtığı nedeniyle ameliyat olan Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses ile poz verdi. Ünlü isim, eşine övgüler yağdırdı.
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, dün fıtık ameliyatı oldu.
Üşüttüğünü düşünerek hastaneye giden ve göbek fıtığı olduğunu öğrenen ünlü ismin operasyonu başarıyla tamamlandı.
Hastaneden yaptığı "Ameliyat bitti. Şükür çok iyiyim" paylaşımıyla sağlık durumununun iyi olduğunu duyuran Şefkatli'nin tedavisi sürüyor.
İbrahim Ayel ve Sinan Emir adında ikiz oğulları olan Şefkatli, eşiyle hastane asansöründe poz verdi.
"KOCALARIN KOCASI..."
Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses'e "Babaların babası, kocaların kocası... Hepimize, her yere yetişir" diye övgü yağdırdı.
Tatlıses çiftinin hastanedeki fotoğrafı büyük ilgi gördü.
