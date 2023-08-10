Yasemin Şefkatli'nin annelik heyecanı: Hamilelik zor geçiyor

"BAZEN İNANAMIYORUM"

Şimdilerde 3,5 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli, Şamdan Plus dergisine verdiği röportajda heyecanını paylaştı.

İkiz annesi olmaya hazırlanan ünlü isim, "İkinci bebek kendisini sonradan gösterdiği için hepimize sürpriz oldu, meğer saklanmış. İnsan bambaşka bir evreye geçiyor. Ne yapacağımızın paniği var üzerimizde. Çok ama çok heyecanlıyım."Bazen inanamıyorum. Nasıl bir hayatımız olacak, merakla bekliyorum. Arada ikizlerden biri kız olacak gibi hissediyorum. Önemli olan sağlıkları tabii" dedi.

