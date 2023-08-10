Yasemin Şefkatli'nin annelik heyecanı: Hamilelik zor geçiyor

Uzun yıllardır süren birlikteliklerini 2021'de evlilikle taçlandıran İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin geçtiğimiz haftalarda bebek beklediği ortaya çıkmıştı.
"İKİZ BEBEK BEKLİYOR"
Hamilelik haberleri sonrası İbrahim Tatlıses müjdeyi vermiş ve "Yasemin ikiz bebek bekliyor, bebeklerden biri kendisini saklamış ve iki gün önce kendisini gösterdi. Yasemin, 2,5 aylık hamile, cinsiyetleri henüz belli değil. Derya Tuna haberi öğrendiğinde gözyaşlarına boğuldu, çok mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.
"BAZEN İNANAMIYORUM"
Şimdilerde 3,5 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli, Şamdan Plus dergisine verdiği röportajda heyecanını paylaştı.
İkiz annesi olmaya hazırlanan ünlü isim, "İkinci bebek kendisini sonradan gösterdiği için hepimize sürpriz oldu, meğer saklanmış. İnsan bambaşka bir evreye geçiyor. Ne yapacağımızın paniği var üzerimizde. Çok ama çok heyecanlıyım."Bazen inanamıyorum. Nasıl bir hayatımız olacak, merakla bekliyorum. Arada ikizlerden biri kız olacak gibi hissediyorum. Önemli olan sağlıkları tabii" dedi.
"YORGUNLUK VE MİDE BULANTISI YAŞIYORUM"
Şefkatli, “Hamilelik şu sıralar biraz zor geçiyor. Mide bulantısı ve yorgunluklarım var. Daha sakin, doğal, akışta geçirmek istiyorum bu dönemi. Çok fazla abartmadan, en normal haliyle yaşamayı planlıyorum” dedi.
"İDO BU ARALAR EKSTRA DÜŞÜNCELİ"
"İdo ile çok yakın arkadaş gibiyiz, her şeyi paylaşıyoruz, birbirimize çok destek oluyoruz" diyen Yasemin Şefkatli, "İdo mutfakta inanılmaz yetenekli, çok güzel yemekler yapıyor. Bu aralar ekstra düşünceli. Bana da bu güzel aşkı yaşamak kalıyor" dedi.
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