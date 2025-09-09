Yasemin Yürük'ten babasının vefatı sonrası teşekkür paylaşımı

"TELEFONUM HİÇ SUSMADI"

"Tüm başsağlığı dileyenlere minnettarım. Yanıt veremediklerim olduysa kusura bakmayın, affola" notuyla bir video paylaşan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Telefonum hiç susmadı. Beklediğimiz bir sondu maalesef. En azından huzura erdi, acı çekmiyor diyebiliriz. Çok ani olmaması en azından bazı durumlarda kolay toparlamayı sağlıyor. Geçiş daha kolay oluyor. Nasıl anlatacağımı da bilmiyorum hislerimi, yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Her şekilde üzüntü oluyor ama bir yandan da huzura ermesi insanı rahatlatıyor diyebiliriz."