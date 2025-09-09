Yasemin Yürük'ten babasının vefatı sonrası teşekkür paylaşımı
Dağılan Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük, babasını kaybetti. Yürük, sosyal medya hesabından kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
Bir döneme damga vuran Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük'ün babası Mehmet Yürük hayatını kaybetti.
Gözlerden uzak bir yaşam süren Yürük, acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü:
''Babamız Mehmet Yürük'ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz."
Dün babasını son yolculuğuna uğurlayan Yasemin Yürük, sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımı yaptı.
"TELEFONUM HİÇ SUSMADI"
"Tüm başsağlığı dileyenlere minnettarım. Yanıt veremediklerim olduysa kusura bakmayın, affola" notuyla bir video paylaşan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:
"Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Telefonum hiç susmadı. Beklediğimiz bir sondu maalesef. En azından huzura erdi, acı çekmiyor diyebiliriz. Çok ani olmaması en azından bazı durumlarda kolay toparlamayı sağlıyor. Geçiş daha kolay oluyor. Nasıl anlatacağımı da bilmiyorum hislerimi, yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Her şekilde üzüntü oluyor ama bir yandan da huzura ermesi insanı rahatlatıyor diyebiliriz."
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Yasemin Yürük
- Sosyal Medya