Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül hakkında yeni açıklama: Biz konuşursak çok sıkıntı olur

2000’li yılların popüler müzik grubu Hepsi’nin üyelerinden Gülçin Ergül, geçtiğimiz haftalarda bir programa katılmış ve "Grubu ben bozmuşum gibi bir algı oluşturuldu, yıllarca günah keçisi ilan edildim” itirafıyla adından söz ettirmişti. "BİREY DOĞRU YAPMIŞ OLSA KİMSE YANLIŞ ANLAMAZDI!" Bu sözlere tepki gösteren Yasemin Yürük, sosyal medya hesabından yayınladığı kareye Gülçin Ergül'ün Savaşçı şarkısını eklemiş ve "Geçmiş geçmişte kaldı. Birey doğru yapmış olsaydı kimse yanlış anlaşılmazdı" demişti.

Yürük, "Bize ne söylendiyse o şekilde ifade ettik. Bu nedir diye sorduğum zaman 'Bundan sonra avukatımla konuşursun' diyerek yüzüme kapanan telefonlar, ardından ihtarlar çekilerek iftira attığımız söylendi. Hata o dönem söylenenleri sözleşmeli yapmamış olmamızdır. Dostluğa, samimiyete güvenilmişti. İtham edilenlere dikkat etmek gerekir... Kul hakkına girmemenizi öneriyorum. Kimse kimseyi zorlamadı. Sözleşmeler vs. vardı. Sağlık raporlarına göre hareket edilmiştir. Belgesele red gelmesine şaşırmıyorum. Çok şey açıklığa kavuşacaktı. Yürek gerek! Ama mağduru oynamak daha kolay oluyor... Hala geçmişi dile getirmenin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Herkes kendi karmasını yaşıyor diyebiliriz, sevgiyle kalın. Şarkın çıkmış hayırlı olsun" sözlerini diye noktalamıştı.

"AŞIK OLDUM DEDİ, GRUBU DAĞITTI" Gazete Magazin'in haberine göre; objektiflere yansıyan Yasemin Yürük, Ergül ile ilgili sorulara yanıt verdi. Yasemin Yürük, "Biz gerçekten dürüstüz. Yıllardır susmamızın tek sebebi de gerçekten haklı olmamız. Biz gerçekten hiçbir şey yapmadık. Kendi gitmek istedi, grubu dağıttı. En büyük de hakkıdır. Bunun en önemli kısmı üslup. Eğer kendini doğru bir üslupla ifade etmiş olsaydı ne bizim ona gönül kırgınlığımız olurdu ne de insanlar onu yanlış anlardı. Grubu 'Ben aşık oldum gidiyorum' diyerek dağıttı. O bize ne söylediyse biz de insanlara onu söyledik. Sonra evimize ihtar gönderdi. Biz bu konu hakkında konuşursak çok sıkıntı yaşanır" ifadelerini kullandı.



"YILLARDIR SARMAL GİBİ" Öte yandan Gülçin Ergül'ün sözlerine Cemre Kemer de tepki göstermişti. Kemer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Yine bir sabah kalkıyorum ve DM kutum linç mesajlarıyla dolu. Ön yargılı, bilip bilmeden, konuşmadığım ama konuşsam da böyle haber gireceğiz tarzı mesajlarla dolu. Yıllardır bu sarmal hiç bitmiyor" ifadelerini kullanmıştı.