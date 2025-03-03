Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e tepki gecikmedi: Mağduru oynamak kolay oluyor

2000'li yılların popüler gruplarından Hepsi ile adını duyuran daha sonra da gruptan ayrılarak müzik kariyerine bireysel devam eden Gülçin Ergül, Katarsis programına konuk oldu. Ünlü isim, Hepsi grubundan ayrıldığı dönemi "Bunu kimse bilmiyor" diyerek ilk kez anlatmıştı. Hepsi grubundan ayrıldığı süreçte yanlış anlaşıldığını ancak hem dava kaynaklı hem de diğer arkadaşlarına zarar vermemek için konuşmadığını söyleyen Ergül, "Arkamdan söylenen şeyler, unutulmuyor bazen. Ben grubu bozmuşum gibi algılanıyor. Eğer bir grupta huzur kalmıyorsa o zaman birisi ayrılır. O kişi benim diye asıl ben suçlanmamalıyım. Bazen çoğunluktan çok doğruyu söyleyen de haklı olabilir" demişti.

Ergül, "Biz daha önce de 2014'te de bir buluşma yaptık bunu kimse bilmiyor. Bu buluşmada anlaşamadık ve kavga ettik aslında" itirafında bulunurken sözlerine şunları eklemişti:



"Buradan biliyorum ki biz bir araya gelemeyiz. Ben bir şeyi istemediğim zaman arkamdan bana magazin aracılığıyla egoist gibi şeyler söyleniyor. Saldırganca ve hak etmediğim şekilde."

"YILLARDIR SARMAL GİBİ" Gülçin Ergül'ün gündem olan açıklamaları sonrası eski grup arkadaşı Cemre Kemer de sessizliğini bozmuş ve “Yine bir sabah kalkıyorum ve DM kutum linç mesajlarıyla dolu. Ön yargılı, bilip bilmeden, konuşmadığım ama konuşsam da böyle haber gireceğiz tarzı mesajlarla dolu. Yıllardır bu sarmal hiç bitmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

"BİREY DOĞRU YAPMIŞ OLSA KİMSE YANLIŞ ANLAMAZDI!" Tüm bu yaşananların ardından daha önce de Gülçin Ergül ile tartışma yaşayan Yasemin Yürük, eski çalışma arkadaşına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yayınladığı kareye Gülçin Ergül'ün Savaşçı şarkısını ekleyen Yürük, "Geçmiş geçmişte kaldı. Birey doğru yapmış olsaydı kimse yanlış anlaşılmazdı" dedi.

"HERKES KENDİ KARMASINI YAŞIYOR" "Yasemin Yürük, sözlerine "Bize ne söylendiyse o şekilde ifade ettik. Bu nedir diye sorduğum zaman 'Bundan sonra avukatımla konuşursun' diyerek yüzüme kapanan telefonlar, ardından ihtarlar çekilerek iftira attığımız söylendi. Hata o dönem söylenenleri sözleşmeli yapmamış olmamızdır. Dostluğa, samimiyete güvenilmişti. İtham edilenlere dikkat etmek gerekir... Kul hakkına girmemenizi öneriyorum. Kimse kimseyi zorlamadı. Sözleşmeler vs. vardı. Sağlık raporlarına göre hareket edilmiştir. Belgesele red gelmesine şaşırmıyorum. Çok şey açıklığa kavuşacaktı. Yürek gerek! Ama mağduru oynamak daha kolay oluyor... Hala geçmişi dile getirmenin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Herkes kendi karmasını yaşıyor diyebiliriz, sevgiyle kalın. Şarkın çıkmış hayırlı olsun" diye devam etti.

YASEMİN YÜRÜK VE GÜLÇİN ERGÜL ARASINDA İPLER KOPMUŞTU



Öte yandan grubun bir diğer üyesi Yasemin Yürük, Hepsi belgeseli ve 20. yıl konserini Gülçin Ergül'ün istemediğini açıklamıştı.



Bu sözler üzerine kariyerine solo devam eden Gülçin Ergül de açıklama yapmış ve "...Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. Hayır diyebilmek hayatta önemli" demişti.

Yasemin Yürük'ten Gülçin Ergül'e Hepsi tepkisi: Bu egoyla hiçbir şey olmaz Haberi Görüntüle