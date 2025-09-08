Yasemin Yürük'ün baba acısı: Dualarınızı bekliyoruz

Bir döneme damga vuran Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük, son zamanlarda eski arkadaşı Gülçin Ergül ile polemikleriyle gündemden düşmüyor.

Gözlerden uzak bir yaşam süren, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yürük, baba acısıyla sarsıldı.



Ünlü ismin babası Mehmet Yürük hayatını kaybetti. 38 yaşındaki Yürük, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.