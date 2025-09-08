Yasemin Yürük'ün baba acısı: Dualarınızı bekliyoruz
2000'li yılların popüler gruplarından Hepsi üyelerinden Yasemin Yürük'ün babası hayatını kaybetti. Ünlü isim, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.
Bir döneme damga vuran Hepsi grubu üyelerinden Yasemin Yürük, son zamanlarda eski arkadaşı Gülçin Ergül ile polemikleriyle gündemden düşmüyor.
Gözlerden uzak bir yaşam süren, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yürük, baba acısıyla sarsıldı.
Ünlü ismin babası Mehmet Yürük hayatını kaybetti. 38 yaşındaki Yürük, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.
Yasemin Yürük, ''Babamız Mehmet Yürük'ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Yasemin Yürük
- Sosyal Medya