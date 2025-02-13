Yasmin Erbil'den romantik paylaşım! Survivor Yiğit'e aşkını ilan etti
Survivor All Star'da mücadele hız kesmeden devam ediyor. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz'a aşkını sosyal medyada ilan etti.
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star'ın sıkı bir takipçisi. Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz da bu yıl Survivor All Star'da yarışıyor.
Yarışmayı yakından takip eden 29 yaşındaki Erbil, sık sık Survivor paylaşımı yapıyor. "Baştan beri izliyorum derken şaka yapmadım" diyen Erbil, daha sonra romantik bir paylaşımda bulundu.
Erbil, Payraz'a olan özlemini ''Kalbim sana ait biliyorsun'' notuyla paylaştığı romantik kare ile dile getirdi.
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