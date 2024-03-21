Yeni bir akım başlattı: Emily Ratajkowski'nin boşanma yüzükleri

4 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

Çift 2018 yılında evlendi ve 2021 yılında Sylvester adında bir erkek çocuk sahibi oldu. Çift 4 yıllık evliliklerini 2022'de sonlandırdı.

Model bir röportajında “High and Low with EmRata” adlı podcast’inde yeni bir evliliğe dair neler düşündüğünü paylaşmıştı. Ratajkowski, “Kendimi iyi hissetmediğimde çok fazla kilo kaybediyorum. Bir dönem çok kilo kaybettim ve gerçekten korkurtucuydu. Şimdi o kiloları geri aldım ve çok daha mutluyum” açıklamasında bulundu.



Kendisini aldatan Sebastian Bear-McClard ile düğün videolarını izlediğinde çok üzüldüğünü belirtirken “Her ne kadar o kadar güzel bir düğün istesem de bana bunu yeniden yaşatacak bir eş bulabileceğimden emin değilim” itirafında bulundu.