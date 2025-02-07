Yeni rolü için 20 kilo almıştı: Berk Oktay'a eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'dan tepki
Bir süredir ekranlardan uzak olan Berk Oktay, yeni projesinde hayat vereceği pehlivan rolü için 20 kilo almıştı. Son haliyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un bir an önce zayıflamasını istediğini belirtti.
Kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile 2022 yılında evlenen ve 21 Mayıs 2024'te bir kız çocuğu sahibi olan Berk Oktay, yeni rolü için büyük bir değişim geçirdi.
SON HALİ GÜNDEM OLMUŞTU
Harman Yeri adlı yapımla ekranlara dönmeye hazırlanan Oktay, dizideki "Hamza Bozbey" karakteri için özel bir hazırlık yaptı. Başpehlivan Ali Gürbüz’den güreş dersi alan ünlü isim rolü için 20 kilo aldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dayı 2 filminin galasına katılan “Çekimler bitti, aldığım kiloları verebilmek için her gün 2-3 saat spor yapıyorum" dedi.
"YILDIZ 'ÇABUK ESKİ HALİNE DÖN' DEDİ"
Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un aldığı kilolara tepkisinden de bahseden Oktay, "Eşim benim kilolu halimi görünce ‘Çabuk eski haline geri dön!’ dedi” diye konuştu.
Antalya’da yaklaşık 2 ay süren çekimler sırasında minik kızı Mire Milana'yı çok özlediğini ifade eden ünlü oyuncu, “En çok onu özlediğim için zorlandım, Baba olmak muhteşem bir duygu, Allah herkese nasip etsin" ifadelerini kullandı.
"BERK DE NASIL KİLO VERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"
Öte yandan Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz aylarda eşinin aldığı 20 kilo hakkında konuşmuş ve şöyle demişti:
"Yakıştırdım tabii ki, eşim yani sonuçta. Boyu uzun olduğu ve spor geçmişi olduğu için çok göbekli gibi durmuyor. 20 kilo iddialı bir kilo. İnanamıyorum ben de" diyen Atiksoy, "Berk de o kiloları nasıl vereceğini düşünüyor. Bakalım."
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