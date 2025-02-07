Yeni rolü için 20 kilo almıştı: Berk Oktay'a eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'dan tepki

Kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile 2022 yılında evlenen ve 21 Mayıs 2024'te bir kız çocuğu sahibi olan Berk Oktay, yeni rolü için büyük bir değişim geçirdi.



SON HALİ GÜNDEM OLMUŞTU



Harman Yeri adlı yapımla ekranlara dönmeye hazırlanan Oktay, dizideki "Hamza Bozbey" karakteri için özel bir hazırlık yaptı. Başpehlivan Ali Gürbüz’den güreş dersi alan ünlü isim rolü için 20 kilo aldı.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dayı 2 filminin galasına katılan “Çekimler bitti, aldığım kiloları verebilmek için her gün 2-3 saat spor yapıyorum" dedi.

