Yeni Superman filminin yıldızı Nicholas Hoult gizlice evlendi

Hoult, resmen evlendiğini söylemese de oyuncunun "eşim" demesi, çiftin evlendiği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Çiftin 2 çocuğu bulunuyor.

Yeni Superman filminde Superman'in baş düşmanı Lex Luthor'ı canlandırmaya hazırlanan İngiliz aktör Nicoholas Hoult evlendi. Yıllardır model Bryana Holly ile birliktelik yaşayan 34 yaşındaki oyuncu, E! News'a verdiği röportaj esnasında Holly'den "eşim" diye bahsetti.

Genç Superman'in hayatına odaklanacak ve nasıl süper kahramana dönüştüğünü konu alacak "Superman: Legacy" adlı filmin yönetmen koltuğunda da James Gunn oturuyor.

Filmin 11 Temmuz 2025'te vizyona girmesi bekleniyor.