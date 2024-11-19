Yeni Superman filminin yıldızı Nicholas Hoult gizlice evlendi
X- Men serisi, Mad Max: Fury Road, Sıcak Kalpler ve The Menu gibi filmlerle tanınan İngiliz oyuncu Nicholas Hoult'un gizlice evlendiği ortaya çıktı.
Yeni Superman filminde Superman'in baş düşmanı Lex Luthor'ı canlandırmaya hazırlanan İngiliz aktör Nicoholas Hoult evlendi. Yıllardır model Bryana Holly ile birliktelik yaşayan 34 yaşındaki oyuncu, E! News'a verdiği röportaj esnasında Holly'den "eşim" diye bahsetti.
Hoult, resmen evlendiğini söylemese de oyuncunun "eşim" demesi, çiftin evlendiği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Çiftin 2 çocuğu bulunuyor.
Genç Superman'in hayatına odaklanacak ve nasıl süper kahramana dönüştüğünü konu alacak "Superman: Legacy" adlı filmin yönetmen koltuğunda da James Gunn oturuyor.
Filmin 11 Temmuz 2025'te vizyona girmesi bekleniyor.
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