Yeşilçam güzeli Serpil Örümcer fotoğraflarını 200 liraya satıyor

1967 senesinde güzellik yarışmasında birinci olarak adından söz ettiren ünlü sanatçı Serpil Örümcer, daha sonra "Samanyolu" şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant’la yaptığı evlilikle sanat dünyasındaki yerini almıştı. Daha önce de geçim sıkıntısı yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Örümcer, sosyal medya hesabında bir video yayınladı.

Ünlü sanatçı "Ben 70 yılları sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum. Elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

