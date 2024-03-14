Yeşilçam güzeli Serpil Örümcer şimdi de şarkılarını satıyor

1967 senesinde güzellik yarışmasında birinci olarak adından söz ettiren ünlü sanatçı Serpil Örümcer, daha sonra "Samanyolu" şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant’la yaptığı evlilikle sanat dünyasındaki yerini almıştı.
Bir süredir geçim sıkıntısı yaşayan "Bayan Bacak" lakaplı Serpil Örümcer, birkaç ay önce eski fotoğraflarını satışa çıkarmıştı.
71 yaşındaki Serpil Örümcer şimdi de şarkılarını bir CD'de topladığını söyleyerek 300 liradan satışa çıkardığını söyledi.
Ünlü isim, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:
"1970'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bazı ihtiyaçlarımdan ve borçlarımdan dolayı nostalji olarak şarkılarımı bir CD'de topladım. Onları satmak istiyorum. Eğer arzu ederseniz adresinize imzalı olarak gönderirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diliyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
"ÇALIŞMANIN AYIBI YOK"
Yıllar önce sanatçı, Accılar Ambarlı’da bulunan kapalı Pazar alanında Antik Nostaljik Eşya Çarşıcıları Derneği tarafından açılan tezgahta çalışarak geçimini sağlıyordu. Yaşadığı zorlukları anlatan Örümcer, kızının psikolojik rahatsızlıkları olduğunu söyleyerek yetkililerden para yardımı istemek yerine kendisi için bir iş verilmesini talep etmişti.
Örümcer, “Bir kızım var rahatsız, Berkant’tan iki de Allah bağışlasın torunum var. Onlar da okuyorlar tabi ben bunun altından biraz zor kalkıyorum. Bakırköy’de bir yerimiz vardı orayı yıktılar. Yıkınca ben ortada kaldım. O yıkılınca oranın belediye başkanı da bize yer göstermedi. Bizimle görüşmek zahmetinde bile bulunmadı. Ben çalışmayı seviyorum her ne olursa olsun çalışmanın ayıbı yoktur. Ben sanatçı da olsam ne olursam olayım ama çalışmanın ayıbı yok. Eş dost bana sahip çıktılar, yardımcı oluyorlar Allah razı olsun kendilerinden” dedi.
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