Yeşilçam oyuncusu Nurgül Kaya'ya tefecilik ve şantaj suçlaması

Vefat eden Cüneyt Arkın'ın 'Sert Adam' filminde aldığı rolle tanınan Nurgül Kaya hakkında faiz karşılığında borç para vererek tefecilik yaptığı ve parayı verdiği bir kişinin eşine başka kadınlarla olan fotoğraflarını atmakla tehdit ettiği iddia edildi.



Kaya'nın borç verdiği bir kişiye, borcunu ödemediği gerekçesiyle şantaj uygulayıp üzerine daha öncesinde ödemesini aldığı senetleri hacze koyarak usulsüzlük yaptığı belirtildi.



Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Kaya'nın 1.7 milyon liralık senetleri işleme koyarak evini haczettiğini söyleyen Zeki D.'nin şikayeti üzerine oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.



Zeki D., verdiği ifadede; Nurgül Kaya'nın, eşine, eski kız arkadaşıyla olan fotoğraflarını göndererek parayı ödemesini istediği, yoksa devamının geleceğini belirterek tehdit ettiğini ifade etti.