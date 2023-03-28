Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan beşinci kez kansere yakalandı

Şaşkın Milyoner ve Ortadirek Şaban gibi Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol alan, Türk sinemasının usta oyuncularından Bahar Öztan, beşinci kez kolon kanserine yakalandı.
60 yaşındaki Öztan, geçtiğimiz hafta "Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım. 10 gündür hastanedeyim. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde... Sevenlerimden dua istiyorum" sözleriyle üzücü haberi duyurmuştu.
İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi sürecine başlayan oyuncu, "Gökhan hocamla birlikte yola devam. Tedavilerim başladı. 3 aylık bir tedavi arada bir ameliyat olacağım emin ellerdeyim. Bugünümüze de şükürler olsun. Sizlerin ilginize sevginize dualarınıza teşekkür ederim. Sizden gelen dualar ve sevgi seli beni güçlü yaptı. Sonsuz sevgiler" açıklamasını yaptı.
"BİRÇOK İNSANIN KALDIRAMAYACAĞI HASTALIKLAR GEÇİRDİM"
Öztan daha önce yaptığı açıklamada, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım" demişti.
1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan 1962 doğumlu Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı. 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı.
Kemal Sunal ile rol aldığı 'Şaşkın Milyoner' filmiyle büyük bir şöhret yakaladı ve ardından da kariyerinde hızla yükseldi.
Sinemayı bırakan Öztan, oğlu Yiğit Çolak ile Bodrum'da otel işletmeciliği yapıyordu.