Yeşilçam yıldızı Murat Soydan'ın cenazesinin detayları belli oldu

"Sevgilim Bir Artistti", "Kanlı Pazar", "Şehrazat", "Yalnız Adam" ve "Aşk Mabudesi" filmlerinin de aralarında olduğu 200'ün üzerinde yapımda rol alan Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Murat Soydan yaşamını yitirdi.
Acı haberi Soydan'ın kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle duyurdu.
Usta oyuncunun eşi Uğurgül Soydan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok değerli 43 yıllık eşim, Türk sinemasının kıymetli sanatçısı Murat Soydan'ı kaybettik. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Murat Soydan'ın cenaze programı belli oldu.
Ailesi tarafından Murat Soydan'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuru da "Murat Soydan'ın cenazesi 13 Haziran Perşembe günü öğle namazından sonra Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Cami'nden kaldırılacaktır. Cenazemiz Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir" ifadeleri kullanıldı.
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