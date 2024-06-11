Yeşilçam yıldızı Murat Soydan'ın cenazesinin detayları belli oldu

"Sevgilim Bir Artistti", "Kanlı Pazar", "Şehrazat", "Yalnız Adam" ve "Aşk Mabudesi" filmlerinin de aralarında olduğu 200'ün üzerinde yapımda rol alan Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Murat Soydan yaşamını yitirdi. Acı haberi Soydan'ın kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle duyurdu.

Usta oyuncunun eşi Uğurgül Soydan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok değerli 43 yıllık eşim, Türk sinemasının kıymetli sanatçısı Murat Soydan'ı kaybettik. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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