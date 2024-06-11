Yeşilçam yıldızı Murat Soydan'ın cenazesinin detayları belli oldu

Türk sinemasının usta isimlerinden Murat Soydan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü Yeşilçam yıldızının cenaze programı da belli oldu.

Yeşilçam yıldızı Murat Soydan'ın cenazesinin detayları belli oldu

"Sevgilim Bir Artistti", "Kanlı Pazar", "Şehrazat", "Yalnız Adam" ve "Aşk Mabudesi" filmlerinin de aralarında olduğu 200'ün üzerinde yapımda rol alan 'ın yakışıklı jönlerinden Murat Soydan yaşamını yitirdi.

Acı haberi Soydan'ın kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadeleriyle duyurdu.

Yeşilçam yıldızı Murat Soydan'ın cenazesinin detayları belli oldu - 1

Usta oyuncunun eşi Uğurgül Soydan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok değerli 43 yıllık eşim, Türk sinemasının kıymetli sanatçısı Murat Soydan'ı kaybettik. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Murat Soydan'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

Murat Soydan'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

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CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Vefatıyla sanat dünyasını yasa boğan Murat Soydan'ın cenaze programı belli oldu.

Ailesi tarafından Murat Soydan'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuru da "Murat Soydan'ın cenazesi 13 Haziran Perşembe günü öğle namazından sonra Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Cami'nden kaldırılacaktır. Cenazemiz Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Yeşilçam yıldızı Murat Soydan'ın cenazesinin detayları belli oldu - 2

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