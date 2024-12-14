Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Salih Güney isyan etti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Salih Güney, doğum tarihini yanlış yazan Vikipedi'ye tepki gösterdi.



"DOĞUM TARİHİM YANLIŞ YAZILMIŞ"



Snob Magazin'e konuşan Salih Güney, "Troller var malum. Bizi topluma karşı liyakatsiz göstermek için mücadele veriyorlar. Bu çok yanlış, çirkin. Dünyanın her yerinde insanlar sanatçılarına sahip çıkar, hele biraz da yaşı ilerlemişse. Bizde tam tersi. Mesele benim doğum tarihim 1 Ocak 1945. Vikipedi'de 1943 yazıyor. Kardeşim neden 1945 değil, 1943 yazıyorsun? Avukatım vasıtasıyla nüfus kağıdımı ilettim ancak hala 1943 yazıyor" dedi.



Kendisi için "jigolo" tanımlaması yapılmasına da çok üzüldüğünü söyleyen usta oyuncu, "16 yaşındayken Amerikalı bir kadınla ilişkim olmuştu. Konservatuar talebesiydim, kadın bana bir şeyler aldı. Bir kere olmuş bir şey bu. Bunu jigololuk yaptı diye yazmışlar" diye konuştu.

