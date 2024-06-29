Yeşilçam'ın usta oyuncusu İzzet Günay taburcu edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürüyüş sırasında düşerek yaralanan usta oyuncu İzzet Günay (90) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir sitede yaşamını sürdüren Günay, sahilde yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Günay'ın bacak ve el bileğinin zedelendiği tespit edildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Günay'ın evinde dinlendiği, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.



Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan oyunculardan İzzet Günay, "Vesikalı Yarim", "Hayat mı Bu", "Renkli Dünya", "Ağaçlar Ayakta Ölür" başta olmak üzere çok sayıda sinema filminde rol aldı.