Yeşim Salkım ve Whitney Houston arkadaş çıktı: "Yalnız müthiş güzel arkadaştı"

WHITNEY HOUSTON KİMDİR?

ABD’nin güçlü seslerinden ünlü şarkıcı Whitney Houston 2012 yılında bir otel odasında ölü bulundu. Houston'ın ölüm sebebinin uyuşturucu kullanımı ve kalp hastalıklarının da etkisiyle kazayla boğulma olduğu biliniyor.

Whitney Houston, başrollerini Kevin Costner'la paylaştığı "The Bodyguard" filmiyle adını duyurdu. Houston, filmin unutulmaz şarkısı "I Will Always Love You" ile 90'lı yıllara damgasını vurdu.