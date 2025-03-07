Yeşim Salkım ve Whitney Houston arkadaş çıktı: "Yalnız müthiş güzel arkadaştı"

Oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım'ın yıllar önce Whitney Houston ile çekilen karesi gündem oldu. X platformunda bir kullanıcının ,"Yeşim Salkım ve Whitney Houston fotoğrafı var çıldıracağım. Bu büyüklük şaka mı" notuyla yaptığı paylaşıma Salkım sessiz kalmadı.



Salkım, Houston ile bir zamanlar arkadaş olduklarını vurgulayarak, "Biz edebimizden hava atmıyoruz kimseye. Daha kimler kimler var da boşver. Yalnız müthiş güzel arkadaştı. İnan bana benim gibi yaktı kadın aşktan kendini" dedi.