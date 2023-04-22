Yıldız Çağrı Atiksoy ile eşi Berk Oktay dolandırıldı

Ramazan Bayramı'nı Sapanca’daki bungalov evlerde geçirmek isteyen Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay çifti, sahte bungalov işletmesi tarafından dolandırıldı. İkili, Instagram’da gördükleri bir firmaya ücretin yarısını ödeyip rezervasyon yaptırdı. Dün sabah Sapanca'ya gittiklerinde ise dolandırıldıklarını anladılar.

Dolandırıldıklarını anlayan Yıldız Çağrı Atiksoy firmayı Instagram hesabından ifşa etti.

“BİZİ DOLANDIRMANIN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ”



Atiksoy, “Bunlar dolandırıcı çeteymiş. Bayram günü kalktık gittik ama böyle bir yer yok. O paranın kat kat fazlası çıkacak sizden, rezil pislikler. Bizi dolandırmanın bedelini ödeyeceksiniz. Asla peşinizi bırakmayacağız. Telefon ettik, ‘Yanlış numara’ diye açtı yüzsüzler. Berk’i de beni de sosyal medyadan engellediler. İlk işimiz dava açmak olacak” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy iki yıldır birliktelik yaşadığı oyuncu Berk Oktay ile geçtiğimiz geçen yıl şubat ayında nişanlanmıştı. Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 30 Ağustos'ta evlendi.