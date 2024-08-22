Yıldız Çağrı Atiksoy'dan anne-kız pozu: 3 aylık olduk

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti. "Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift, mutluluklarını bebekle taçlandırdı. 21 Mayıs'ta kızlarına kavuşan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, bebeklerine Mire Milena adını verdi.
Riskli bir doğum olduğu için acilen ameliyata alınan ve şimdilerde minik kızıyla ilgilenen Yıldız Çağrı Atiksoy, kızının 3. ayını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Mire Milena ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, paylaşımına "Bugün 3 aylık olduk biz. Rabbim evlatlarımızı korusun. Dünya üzerindeki tek bir çocuğun dahi gözünden bir damla yaş akmamasını o kadar çok isterdim ki... Allah'ım tüm çocukların yanında olsun" notunu düştü.
"GÖZLERİNDE BEBEKLİĞİMİ GÖRÜYORUM RESMEN"
Öte yandan Yıldız Çağrı Atiksoy, anne olduktan sonraki hislerini "Aşırı duygusallık içeriyor. Resmen kendimi büyütüyor gibiyim. Allah'ım bu nasıl bir mucize. Hele o gözleri... Gözlerinde bebekliğimi görüyorum resmen. Her sabah uyandığımda daha da kendime benzer buluyorum. Günbegün buna şahit olmak inanılmaz bir duygu" sözleriyle dile getirmişti.
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