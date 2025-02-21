Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kızı Mire Milena ile yeni poz

Riskli bir doğum olduğu için acilen ameliyata alınan ve şimdilerde minik kızıyla ilgilenen Yıldız Çağrı Atiksoy , kızıyla yeni bir pozunu paylaştı.

"GÖZLERİNDE BEBEKLİĞİMİ GÖRÜYORUM RESMEN"



Öte yandan Yıldız Çağrı Atiksoy, anne olduktan sonraki hislerini "Resmen kendimi büyütüyor gibiyim. Allah'ım bu nasıl bir mucize. Hele o gözleri... Gözlerinde bebekliğimi görüyorum resmen. Her sabah uyandığımda daha da kendime benzer buluyorum. Günbegün buna şahit olmak inanılmaz bir duygu" sözleriyle anlatmıştı.