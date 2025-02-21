Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kızı Mire Milena ile yeni poz

Kendisi gibi oyuncu Berk Oktay ile mutlu evliliğini bebekle taçlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, 21 Mayıs'ta ilk kez anne olmuştu. Şimdilerde kızıyla ilgilenen ünlü oyuncu, Mire Milena ile kar mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kızı Mire Milena ile yeni poz

Berk Oktay ve , 2022 yılında dünyaevine girmişti. "Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift, mutluluklarını bebekle taçlandırdı.

21 Mayıs'ta kızlarına kavuşan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, bebeklerine Mire Milena adını verdi.

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kızı Mire Milena ile yeni poz - 1

Riskli bir doğum olduğu için acilen ameliyata alınan ve şimdilerde minik kızıyla ilgilenen , kızıyla yeni bir pozunu paylaştı.

Ünlü oyuncu, kızıyla kar yağışını izlediği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Atiksoy, paylaşımına nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

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"GÖZLERİNDE BEBEKLİĞİMİ GÖRÜYORUM RESMEN"

Öte yandan , anne olduktan sonraki hislerini "Resmen kendimi büyütüyor gibiyim. Allah'ım bu nasıl bir mucize. Hele o gözleri... Gözlerinde bebekliğimi görüyorum resmen. Her sabah uyandığımda daha da kendime benzer buluyorum. Günbegün buna şahit olmak inanılmaz bir duygu" sözleriyle anlatmıştı.

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