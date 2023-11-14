Yıldız Çağrı Atiksoy'un acı kaybı: Koca bir devir kapandı

"GERÇEKTEN YAŞAYAN BİR MELEKTİN"

"Teşekkürler senden öğrendiğimiz her şey için" diyen Yıldız Çağrı Atiksoy, "İyi ki babaannem sen olmuşsun. Biz çok şanslı torunlardık. Şimdi seninle koca bir devir kapandı. Kalbimizin en güzel köşesinde çocuklarımıza anlatacağımız en güzel insan olarak kalacaksın hep. Seni çok seviyorum, huzur içinde uyu çınarımız... Sen gerçekten bu yeryüzünde yaşayan bir melektin" ifadelerini kullandı.