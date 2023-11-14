Yıldız Çağrı Atiksoy'un acı kaybı: Koca bir devir kapandı

"Kuruluş Osman" dizisinde rol alan Yıldız Çağrı Atiksoy, babaannesini kaybetti. Babaannesinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:
"TANIDIĞIM EN PAMUK KALPLİ İNSAN"
"Hayatımda en sevdiklerimin başında gelen canım babaannem, pamuğum... Tanıdığım en melek, en pamuk kalpli insan. Etrafını sadece güzelleştirmek için var olan, iyiliğe odaklı, ender ruhlardan... Biliyorum ki sonsuzluğun en güzel mertebesinde özgürsün şimdi."
Atiksoy, sözlerine "O eller; 8 evlat, bir o kadar da torun büyüttü. Bir kere bile 'Of!' dediğini görmedim. Hayatı boyunca sevgiyle, sabırla, şefkatle kocaman bir aile inşa etti. Hayattaki en kıymetli şeyi; aile olmayı öğretti bize. En büyük miras ondan bize kalan. İman dolu 95 yıl..." diye devam etti.
"GERÇEKTEN YAŞAYAN BİR MELEKTİN"
"Teşekkürler senden öğrendiğimiz her şey için" diyen Yıldız Çağrı Atiksoy, "İyi ki babaannem sen olmuşsun. Biz çok şanslı torunlardık. Şimdi seninle koca bir devir kapandı. Kalbimizin en güzel köşesinde çocuklarımıza anlatacağımız en güzel insan olarak kalacaksın hep. Seni çok seviyorum, huzur içinde uyu çınarımız... Sen gerçekten bu yeryüzünde yaşayan bir melektin" ifadelerini kullandı.
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